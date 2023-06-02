Mehmet'in Gezegeni Mehmet Şimşek'i anlattı

Gezegen Mehmet lakabını kullanan Mehmet Akbay, yeni hükümette ekonominin başına gelmesi beklenen Mehmet Şimşek’le ilgili bir yazı kaleme aldı.

Mehmet'in Gezegeni Mehmet Şimşek'i anlattı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin sonuçların açıklanması sonrası gözler yeni kurulacak hükümete çevrildi. Yeni hükümette ekonominin başına Mehmet Şimşek’in geçmesi bekleniyor. Şimşek’in yeniden bakan olup olmayacağı merak konusu oldu.

Patronlar Dünyası yazarı Gezegen Mehmet lakabını kullanan Mehmet Akbay Mehmet Şimşek’le ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı.

Hafızam beni yıllar önceye götürdü. Batman'da bir yer sofrası... Yer sofrasının bir ucunda bağdaş kurarak oturmuş ince yapılı bir adam... O adam, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek” sözleriyle yazısına başlayan Şimşek, yazısının devamında “Hemşehrileri, aile dostları, akrabaları yanıbaşında. Çalakaşık yer sofrasında yemeğini yerken, bir yandan da sohbet ediyor. Zaman zaman Kürtçe zaman zaman Türkçe konuşuyor.

MEHMET ŞİMŞEK'İ ANLATTI

O konuşurken aklımdan geçiriyorum. Bir yanı Batmanlı, diğer yanı dünyalı... Mehmet Şimşek ile defaatla program yaptım. Tanıma fırsatı buldum. “ ifadelerini kullandı.

Gezegen Mehmet “Tanıdığım Mehmet Şimşek bana ne ifade ediyor diye sorarsanız şöyle ifade ederim” diyerek şöyle yazdı:

*Doğal
*Samimi
*Donanımlı
*Dürüst
*Objektif

Mehmet Şimşek bizden biri. Asla bildiğiniz siyasetçilerden değil. Hatta siyasetçi değil. Onu kafamda hiç siyasetçi olarak tanımlamadım. Daha çok CEO gibi. Çalıştığı şirketi başarıya ulaştırmaya çalışan bir iş insanı gibi.. Ülkesine, vatanına aşık.

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Mehmet Akbay yazısının devamında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve hazır mısın ? sorusunu "Ülkem için, vatanım için hazırım" diye yanıtladığı gibi... Ekonomiyi sadece parasal görmez, ekonomiye etkisi olan her başlıkta müdahale eder. “ diye yazdı.

"MEHMET ŞİMŞEK SADIKTIR"

Az çok tanıdığım için söylüyorum” diyen Akbay:

Mehmet Şimşek, yandaş değil objektiftir

Mehmet Şimşek, sadıktır ama kul değildir

Mehmet Şimşek duymak istediklerinizi değil gerçekleri söyler

Mehmet Şimşek ekonominin başına geçtiğinde ne yapar?

Tanıdığım Mehmet Şimşek, ateşi düşürmek için derece ile oynamaz, tedavi eder, acı reçete verir ve onu uygular. Ekonomiyi sadece parasal görmez, ekonomiye etkisi olan her başlıkta müdahale eder. Suriyeliler sorununu masaya yatırır, liyakatı masaya yatırır, hak, hukuk, adalet kavramlarını masaya yatırır. Güven oluşturur.

“Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifine "evet" dediğinde bir dönemin sonu gelmiş demektir. “ diyen Gezegen Mehmet şöyle devam etti:

Sorgulamadan, kayıtsız şartsız "evet" diyenlerin yerini, liyakat almış demektir.

Bunun sonunda bir akım olur, o akımın adı ise liyakat olur...

Bundan hem Türkiye hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazançlı çıkar.
Erdoğan'ın omuzlarındaki yük azalır, Erdoğan'a omuz verir.

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