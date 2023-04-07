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Türkiye 1.4 milyar dolarlık tazminata mahkum olmuştu. Bloomberg'ten bomba iddia

Irak'ın bölgesel yönetimiyle yaptığı petrol ihracı nedeniyle Irak'a tazminat ödemeye mahkum edilen Türkiye için Bloomberg'ten bomba iddia geldi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:55
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Bloomberg'ten Türkiye'nin 1.4 milyar dolarlık tazminat cezasıyla ilgili bomba iddia

Türkiye 1.4 milyar dolarlık tazminata mahkum olmuştu. Bloomberg'ten bomba iddia
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Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimiyle yaptığı petrol ihracı nedeniyle Bağdat yönetimine 1.4 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum olmuştu. Türkiye'nin , boru hattının faaliyete geçmesi için Irak'la pazarlık yapmak istediği kaydedildi. 

PETROL AKIŞI DURDURULMUŞTU

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye'yi tazminata mahkum eden kararı sonrası Irak'tan petrol akışı durduruldu. Bölgesel yönetim ile Bağdat yönetimi arasında yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı. 

KAYNAKLARDAN PAZARLIK İDDİASI

Ancak tazminata mahkum olan Türkiye, Bağdat yönetiminden gelen talebe karşın boru hattının faaliyete geçmesine izin vermedi. Bloomberg'e konuşan iki kaynak, tazminat kararı sonrası Türkiye'nin Irak'la pazarlık yapmak istediğini söyledi. 

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklardan biri, Türkiye'nin ödeme mekanizması veya 1.4 milyar dolar miktarındaki tazminatın düşürülmesine mi çalışacağı konularında yorum yapmayı reddetti. 

Reuters'a konuşan kaynaklar da Türkiye'nin günde 400 bin varil petrol ihraç eden boru hattının yeniden açılmadan önce "bu davanın çözülmesini istediğini" kaydetti.

Bağdat yönetimi ve bölgesel yönetim arasında, bu hafta Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma imzalandı. Ancak herhangi bir müzakere sürecinin hattın açılmasını geciktirebileceği belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Irak yönetiminin başvurusu üzerine Türkiye'yi Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşmasından dolayı geçen ayın sonunda 1,4 milyar dolar tazminat cezasına çarptırdı.

Karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durduruldu.

Bölgesel yönetimin yabancı medya ilişkileri sorumlusu Lawk Ghafuri, "Federal hükümet, Türkiye'nin petrol ihracatını yeniden başlatmasını sağlamak için gerekli adımları atmalı" demişti. 

Bölgesel yönetimin başbakan danışmanı Bevar Hınsi de Irak bütçe yasa tasarısına göre bölgesel yönetim hükümetinin günlük 400 bin varil petrol göndermesi gerektiğini belirterek, "O nedenle eğer bölgesel yönetimden çıkan petrol sevk edilmezse Irak bütçe tasarısı da sorunlu hale gelir." ifadelerini kullanmıştı.

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