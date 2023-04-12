12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Irak korkunç tazminat ödemesi için ABD'ye başvurdu. Barzani ile yapılan kaçak petrol ticaretinin faturasını Türk milleti

Irak korkunç tazminat ödemesi için ABD'ye başvurdu. Barzani ile yapılan kaçak petrol ticaretinin faturasını Türk milleti ödeyecek

Irak, Türkiye'ye tazminat ödetmek için Amerika'nın kapısını çaldı. Ceyhan limanı üzerinden petrol ihracatına ilişkin tahkim davasında Türkiye’nin tazminat ödemesi yönünde çıkan kararın uygulanması için ABD Federal Mahkemesine başvurdu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:08
Takip Et

Irak Türkiye'ye tazminat ödetmek için ABD'nin kapısına dayandı

Irak korkunç tazminat ödemesi için ABD'ye başvurdu. Barzani ile yapılan kaçak petrol ticaretinin faturasını Türk milleti ödeyecek
+
Aa
-

Irak, Türkiye'ye 1,5 milyar dolar tazminat ödetmek için her çareyi deniyor. 2014-2018 yılları arasında Türk hükümetini, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne (IKBY), Irak'ın izni olmadan, Ceyhan limanı üzerinden petrol ihraç etmesi için izin vermekle suçlayan Bağdat hükümeti, konu hakkında geçtiğimiz ay Paris'teki Uluslararası Ticaret Odası International Chamber of Commerce ICC'ye başvuruda bulunmuştu.

Irak'ın başvurusu sonucu, Türkiye'yi suçlu bulan Uluslararası Ticaret Odası'nın tahkim kararı uyarınca Türkiye'nin Irak'a tazminat ödemesine karar verilmişti.

Irak hükümeti tarafından 25 Mart'ta davanın kazanıldığına ilişkin yapılan açıklamanın ardından Reuters'a konuşan davaya yakın bir kaynağa göre, Türkiye, 2014-2018 dönemini kapsayan tazminat hükmü sebebiyle, Irak'a faiz öncesi yaklaşık 1,5 milyar dolar ödemeye mahkum edildi.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, Alınan karar sonucu Ceyhan boru hattından petrol akışını durduran Türkiye, Irak Hükümeti ve Bölgesel Kürt Yönetimi ile geçtiğimiz hafta imzalanan petrol ihracatının yeniden başlamasına yönelik geçici anlaşmaya rağmen, bölgeden gelen haberlere göre boru hattından petrol akışını henüz başlatmadı.

IRAK TAZMİNAT İÇİN  AMERİKA'NIN KAPISINA DAYANDI

Tahkim tarafından karara bağlanan ve kaynaklara göre faizi hariç 1,5 milyar dolar olan tazminat hükmünün yerine getirilmes için ABD’nin başkenti Washington’deki Bölge Mahkemesi’ne başvuran Irak hükümeti, tahkim davasında alınan tazminat kararının tanınması, doğrulanması ve uygulanmasını talep etti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
4
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.