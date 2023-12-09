Blu TV ABD'li dünya devine satıldı. İşte yeni sahibi

Geçen yıl BluTV'nin hisselerinin bir kısmını satın alan ABD'li Warner Bros. Discovery şirketi, platformun tamamını satın aldı. Satın almanın ne kadara tamamlandığı ise açıklanmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Blu TV ABD'li dünya devine satıldı. İşte yeni sahibi

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, dünyanın en büyük medya gruplarından biri olan Warner Bros-Discovery'nin, BluTV'yi satın aldığını duyurdu.

HBO'nun da sahibi olan Warner Bros-Discovery, BluTv'nin tüm hisselerini satın aldı.

Warner Discovery geçen yıl BluTV'nin hisselerinin bir bölümünü almıştı. Tamamını dünya devine geçiren anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.

2015 YILINDA KURULDU

BluTV'yi 2015 yılında, Aydın Doğan'ın en büyük torunu Aydın Doğan Yalçındağ kurmuş, Yalçındağ, ABD’nin önde gelen belgesel kanallarından Discovery’nin Blu TV’ye yatırım yapması ve geçiş sürecinin ardından, 9 Ocak 2023’te CEO’luk görevinden ayrılmıştı.

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WARNER BROS

Warner Brothers (Warner Kardeşler) veya kısaca Warner Bros. dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biridir. AT&T'nin WarnerMedia grubunun bir iştiraki konumundadır.

Merkezi Burbank, Kaliforniya, ABD'de bulunan şirket, 1923 yılında Harry, Albert, Sam ve Jack Warner tarafından kurulmuştur. Amerikan film endüstrisinin büyük isimlerinden olan Warner Bros, adını Warner Brothers (Warner Kardeşler), kısaca Warner Bros. olarak almıştır. Aynı zamanda Motion Picture Association of America (MPA) üyesidir.

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