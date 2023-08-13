BluTv'den sonra Gain üyelik ücretlerine de zam geldi

Bugün BluTv'nin zam yapma haberinin ardından bir zam haberi de yine dizi ve film izleme platformu olan Gain'den geldi.

BluTv'den sonra Gain üyelik ücretlerine de zam geldi

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

BluTV'yle birlikte yerli dijital platformlardan GAİN de üyelik ücretine zam yaptığını duyurdu.

Platformun aylık ücreti 34,90 TL'den 99 TL'ye yükseltilmiş oldu.

Yıllık ücreti ise 262,80 TL oldu.

20 Ağustos'a kadar deneme paketi sunan GAİN'e ilk kez kayıt olan kullanıcılar ve mevcutta Premium aboneliği olmayanlar 1 TL'ye bir aylığına abone olabiliyor. GAİN'in öğrencilere ve akademisyenlere sunduğu indirimli aboneliğin ücreti ise 11,90 TL.

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BLUTV'YE DE ZAM GELDİ

BluTv de zam yapma kararı aldı ve aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL olan platformda, gelen son zamlarla birlikte aylık abonelik ücreti 99,90 TL'ye yükseldi.

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