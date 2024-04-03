BM, Gazze’de gece yardım dağıtımlarına en az 48 saat süreyle askıya aldı

Kaynak: İHA
BM, Gazze’de gece yardım dağıtımlarına en az 48 saat süreyle askıya aldı
BM, İsrail'in yardım çalışanlarını hedef almasından dolayı Gazze'deki yardım dağıtımlarını askıya aldı.

İsrail'in yardım çalışanlarını hedef alması sonucunda Gazze Şeridi'nde gece yapılan yardım dağıtımları en az 48 saat süreyle askıya alındı.

Uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, BM Genel Sekreteri Antoni Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Gazze Şeridi'nde gece yapılan yardımları askıya aldıklarını duyurdu.

Dujarric, Gazze'nin kuzeyine yardım konvoyları göndermek için gün boyunca operasyonların devam ettiğini belirterek, "Kıtlık yaklaşırken, insani yardım personelinin ve malzemelerinin Gazze Şeridi boyunca serbestçe ve güvenli bir şekilde hareket edebilmesine ihtiyacımız var" dedi.

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