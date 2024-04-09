ABD ve İsrailli Bakanlar yardım çalışanlarının öldürülmesini görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir araya geldi. İkili Gazze'de Dünya Merkez Mutfağı’nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldüğü saldırıyı görüştü.

Telefonda gerçekleşen görüşmede, Austin ve Gallant, olaya ilişkin soruşturması ile böyle bir saldırının tekrar yaşanmaması için önlemlerin alınması hakkında konuştu.

Bakan Austin Gazze'ye insani yardımların artırılmasının önemine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İsrail merkezi Washington’da bulunan WCK’nin aracına gerçekleştirdiği saldırıda Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu 7 yardım çalışanını öldürmüştü.

İsrail olayı “trajedi” olarak nitelendirirken özür açıklamasında bulunmuş, ABD Başkanı Biden’ın tepkisi sonrası ise tugay komutanı görevden alınmıştı.