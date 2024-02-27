BM: Gazze'nin kuzeyine insani yardım konvoyları ulaşamıyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dujarric, BM Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzari'nin Gazze'ye yardımlarda ciddi bir azalma olduğu uyarısını hatırlatarak, BM sisteminin Gazze'ye daha fazla giriş noktasına ihtiyaç duyduğunu ve daha güvenli ulaşım yollarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gazze'nin kuzeyine insani yardım konvoylarının ulaşamadığını vurgulayan Dujarric, bu durumun insani ateşkes olmaması, uluslararası hukuka saygı duyulmaması ve çatışmaların devam etmesi gibi faktörlerden kaynaklandığını ifade etti.

Dujarric ayrıca, Mısır'da hazırda bekleyen 15 bin ton gıdanın Gazze'ye ulaşamadığını ve insani yardım ulaşımını zorlaştıran diğer faktörleri de açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da açlıktan ölen 2 bebek olayı da gündemde.

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı kararlara rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya azaldığı belirtiliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaşanan insanlık dramı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.