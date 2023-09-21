BM genel kurulu zirvesine eskort iddiası damga vurdu. Gündüz dünya liderleriyle gece hayat kadınlarıyla

BM genel kurul zirvesi için bir araya gelen diplomatların gündüzleri dünya liderleriyle, geceleri ise lüks hayat kadınları ile buluştukları iddia edildi.

BM genel kurulu zirvesine eskort iddiası damga vurdu. Gündüz dünya liderleriyle gece hayat kadınlarıyla

Oda TV’nin haberine göre, BM Genel Kurulu için şehirde bulunan diplomatlar gündüzleri dünya liderleriyle, geceleri ise lüks hayat kadınları ile buluşuyor. Diplomatlar için çok fazla sayıda yüksek fiyatlı hayat kadınının Las Vegas ve hatta Avrupa gibi uzak bölgelerden New York’a getirildiği öne sürüldü.

“KIZLAR VEGAS’TAN VE AVRUPA’DAN UÇARAK GELİYORLAR”

“Seks zirvelerini” organize eden bir kaynak, "İşler yüzde 20 ila yüzde 25 artıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu bir hayat kadını toplantısına benzeten ‘organizatör’ "Kızlar Vegas'tan ve Avrupa'dan uçarak geliyorlar.” ifadelerini kullandı.

İçeriden bir kaynak ise “organizatör” ve onların uluslararası müşterileri için "Rezidanslara ya da elçiliklere gidemedikleri için otellere gidiyorlar" dedi. Lüks hayat kadınlarının seans başına 3 bin ila 5 bin dolar kazandıklarına işaret etti.

Bir başka kaynak, siyasetçilerin mesai saatleri dışındaki dış ilişkileri hakkında da şunları ekliyor:

"Google'da 'eskortlar' diye arama yapma riskini göze almazlar. Şehrin kaldıkları bölgesi [Midtown] üst düzey hayat kadını işinin merkezi. Şehrin o bölgesindeki barlarda çalışan, aslında p***enk olan ve bir yandan da bar işleten adamlar var"

“BİR GECEDE 50-100 BİN DOLAR HARCANIYOR”

New York Post'a konuşan başka bir kaynak ise striptiz kulüplerine giden diplomatların özel odalar tuttuğunu söylüyor.

Kaynak, "VIP odalar rezerve ediliyor ve bir gecede 50.000 ila 100.000 dolar arasında para harcayabiliyorlar," diyor.

DAVOS’TA DA FİYATLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Dünya’nın en zengin ve güçlü iş insanlarının ve siyasetçilerinin katıldığı ve Ocak ayında düzenlenen Davos’ta eskortların gecelik fiyatı en düşük 700 Euro’ya yükselmesi gündem olmuştu. Konuşan kaynaklar en pahalı eskortların ise gecelik ücretinin 2 bin 300 Euro olduğu belirtmişti.

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