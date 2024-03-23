BM Genel Sekreteri, Filistinlileri ziyaret etti

Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri, Filistinlileri ziyaret etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün geldiği Mısır'ın El-Ariş kentinde tedavi altında olan Filistinlileri ziyaret etti.

Mısır'ın El-Kahire el-İhbariyye televizyon kanalının haberine göre Guterres'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ikinci kez ülkeye geldiği açıklandı.

Guterres'in "Gazze'de ateşkes çağrısını yenilemek için" bölgeye geldiği belirtilen haberde, Uluslararası El-Ariş Havalimanı üzerinden giren BM Genel Sekreteri'nin İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği aktarıldı.

BM Genel Sekreteri'nin, Gazze'ye yönelik uluslararası yardımın çoğunun ulaştırıldığı ve depolandığı Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki Ariş'e ziyaretinden sonra Kuzey Sina Valisi Muhammed Şuşa'nın ofisinden de yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Şuşa'nın, Guterres'e Gazze'ye yardım götürmek için yaklaşık 7 bin tırın Kuzey Sina'da beklediğini fakat İsrail'in talep ettiği denetim prosedürlerinin yardım akışını önlediğini ilettiği belirtildi.

Guterres'in daha sonra Ürdün'e giderek başkent Amman'daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tesislerini ziyaret etmesi bekleniyor.

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