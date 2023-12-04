BM: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğüne vurgu yaparak "insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz" dedi.

KAYNAK: AA
BM: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, "Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğünü görüyoruz ve bu nedenle insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz" dedi.

Sözcü Dujarric, Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), mevcut durumun Gazze'deki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına izin vermediği konusunda uyardığını hatırlatan Dujarric, bölgedeki çatışmaların yoğunluğu nedeniyle yardım dağıtımının büyük ölçüde durduğunu ifade etti.

Dujarric, İsrail güçlerinin insani yardım malzemelerini de içeren faaliyetleri "engellemesinin" ardından ise "Gazze'nin orta bölgesinin güneyle bağlantısının büyük ölçüde kesildiğine" dikkati çekti.

BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDA ENDİŞE DUYUYORUZ

İsrail'den gelen temiz su hattının ve su arıtma tesisinin kapatılmasına işaret eden Dujarric, temiz ve güvenli olmayan su kaynaklarından su tüketimi sağlayan Filistinli vatandaşlarda suyla bulaşan hastalıklar hakkında endişe duyduklarını belirtti.

Dujarric, Filistinli vatandaşların Kuzey'deki su ve diğer kaynaklara erişimlerinin sağlanmasında herhangi bir gelişmenin olmadığını kaydederek, Dünya Gıda Programı'nın, saldırılar başladıktan 8 hafta sonrasında, özellikle kronik hastalıklı bireyler, yaşlılar ve engelli çocuklar için ciddi kıtlık riski hakkında uyardığını aktardı.

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