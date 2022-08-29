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BM, Libya'da 32 kişinin öldüğü çatışmaların ardından ateşkes çağrısı yaptı

Libya'da başkent Trablus'un mahallelerine sıçrayan çatışmaların ardından BM ateşkes çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 06:32
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BM, Libya'da 32 kişinin öldüğü çatışmaların ardından ateşkes çağrısı yaptı

BM, Libya'da 32 kişinin öldüğü çatışmaların ardından ateşkes çağrısı yaptı
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Birleşmiş Milletler (BM) açıklamasında, çatışmaların sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahallelerde yaşandığı ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiği kaydedildi.

Libya Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

Çatışmalar sırasında ölenler arasında genç komedyen Mustafa Baraka da var.

Trablus'ta günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk parlamentosunun başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin, karşılıklı olarak askeri yığınak yaptığı bildiriliyordu.

Cumartesi günkü çatışmalarda, Başkanlık Konseyi'ne bağlı "İstikrar Destek Birliği" ile Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı askerler karşı karşıya geldi.

Çatışmaların ardından AA'nın haberine göre Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcılığı, Fethi Başağa hakkında yakalama emri çıkardı.​

Başağa ise yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan olaylardan Başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi ve hükümet yetkililerini sorumlu tuttu.

LİBYA BURAYA NASIL GELDİ?

Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'yi deviren NATO destekli ayaklanmadan bu yana siyasi belirsizlik ve iç savaş içerisinde.

2014'te ülke doğu ve batıdaki savaşçı gruplar arasında bölündü.

İç savaşın tarafları arasında, geçtiğimiz yıl 23 Ekim'de BM öncülüğünde kalıcı ateşkes imzalanmış, Kasım ayında bir araya gelen siyasi temsilciler ise yeni seçim tarihinde anlaşmıştı. Ancak seçimlerin ertelenmesiyle ülkedeki siyasi ve askeri çevreler arasında gerilim yeniden yükseldi.

Ülkede hâlâ Tobruk'taki parlamento ve Başkent Trablus'taki hükümete bağlı farklı kurumlar arasındaki bölünmüşlük devam ediyor.

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