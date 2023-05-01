BM, Sudan'a üst düzey yetkilisini gönderdi

Uzun süredir iç karışıklık yaşayan Sudan'da barışın sağlanması için tüm dünya seferber oldu. Birleşmiş Milletler de ülkeye üst düzey bir yetkilisini gönderdi.

BM, Sudan'a üst düzey yetkilisini gönderdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsani İşlerden Sorumlu Başkanı Martin Griffiths'i halka yardım götürmesi için bölgeye göndermeye karar verdi.

Milyonlarca Sudanlı, 15 Nisan'da General Abdel Fattah al-Burhane'nin ordusu ile onun iki numarası, Hızlı Destek Güçleri'ne (FSR) komuta eden General Mohamed Hamdane Daglo arasında acımasız bir güç mücadelesinin patlak vermesinden bu yana bombardıman ve silah sesleri arasında sıkışıp kalmış durumda.

Martin Griffiths'i derhal Sudan'a göndermeye karar veren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stéphane Dujarric, "Sudan'da olayların gelişme hızı ve ölçeği emsalsiz" dedi.

Griffiths tarafından yapılan açıklamada ise, ''Ülkede yaşayanlara nasıl acil yardım sağlayabileceğimizi incelemeye gidiyorum, ülkedeki insani durum kırılma noktasına doğru ilerliyor'' dedi.

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