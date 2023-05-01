BM, Sudan'a üst düzey yetkilisini gönderdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsani İşlerden Sorumlu Başkanı Martin Griffiths'i halka yardım götürmesi için bölgeye göndermeye karar verdi.

Milyonlarca Sudanlı, 15 Nisan'da General Abdel Fattah al-Burhane'nin ordusu ile onun iki numarası, Hızlı Destek Güçleri'ne (FSR) komuta eden General Mohamed Hamdane Daglo arasında acımasız bir güç mücadelesinin patlak vermesinden bu yana bombardıman ve silah sesleri arasında sıkışıp kalmış durumda.

Martin Griffiths'i derhal Sudan'a göndermeye karar veren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stéphane Dujarric, " Sudan'da olayların gelişme hızı ve ölçeği emsalsiz" dedi.