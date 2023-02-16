Birleşmiş Milletler, Türkiye için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu

BM'nin yardımlardan sorumlu yetkilisi Martin Griffiths, depremler nedeniyle tarif edilemez bir acının yaşandığını söyledi.

BM Genel Sekreteri António Guterres yaptığı yazılı açıklamada “Üç aylık bir dönemi kapsayan bu fon, 5,2 milyon insana yardım ulaşmasına ve yardım kuruluşlarının gıda güvenliği, koruma, eğitim, su ve barınma gibi bir dizi alanda hükümet öncülüğünde yürütülen yardım çabalarına yönelik hayati desteği hızla arttırmasına olanak sağlayacak” dedi.

Guterres açıklamasında “Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına yıllardır büyük bir cömertlik göstermiştir. Şimdi dünyanın Türk halkını destekleme zamanıdır - tıpkı yardım isteyen diğer ülkelerle dayanışma içinde oldukları gibi” ifadesini kullandı.

Guterres sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyaçlar çok büyük, insanlar acı çekiyor ve kaybedecek zaman yok. Uluslararası toplumu, çağımızın en büyük doğal felaketlerinden birine yanıt olarak bu kritik çabayı desteklemeye ve tam olarak finanse etmeye çağırıyorum

António Guterres

BM Genel Sekreteri"