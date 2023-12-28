BM'den endişelendiren uyarı: Yeni salgına hazır değiliz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Uluslararası sağlık alanında artık aynı aciliyetle yaklaşılmasa da Kovid-19'un ancak yıkıcı etkilerinin sürdüğünü vurgulayan Guterres, salgının ekonomik etkilerinin de devam ettiğini kaydetti.

Guterres, gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanın aşıya erişiminin olmadığını ve birçok sağlık sisteminin ciddi zorluklarla mücadele ettiğini ifade etti.

"Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz." diyen Guterres, Kovid-19 salgınından gerekli derslerin alınması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri, dünyanın; evrensel sağlık güvencesinin inşa edilmesi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve virüslerin denetimi için iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Guterres, zengin ülkelerin tedavileri kontrol etme ve istifleme eğilimini bırakması gerektiğini de söyledi.

BM Genel Kurulu’nun, Kovid-19 salgınından ders çıkarmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı hazırlıklı olmak için 27 Aralık 2020'de kabul ettiği karar uyarınca, 27 Aralık "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" ilan edilmişti.