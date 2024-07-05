BM'den kritik açıklama. Patlamamış mühimmat riski artıyor

Lazzarini, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumu trajik bir döngüye benzetti. İsrail ordusunun 1 Temmuz'da Han Yunus ve Refah'tan binlerce Filistinliyi zorla çıkarmak için "tahliye" uyarısı yaptığını hatırlattı. Ekim ayından bu yana verilen en büyük tahliye emirlerinin, zaten yerinden edilmiş yaklaşık çeyrek milyon insanı birçok kez etkilediğine dikkat çekti.

İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin yeni bir yer bulma imkanı olmadığını vurgulayan Lazzarini, çoğunlukla bombalanmış binaların enkazı üzerine geçici barınaklar kurarak umutsuzca güvenli bir yaşam aradıklarını ifade etti.

Patlamamış mühimmat riskine işaret eden Lazzarini, geçen hafta Han Yunus'ta bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini ve altı çocuğun yaralandığını belirtti. Özellikle çocuklar için patlamamış mühimmatın büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Lazzarini, su ve yiyecek arayışında olan çocukların atık yığınları arasında tehlikeli mesafeler kat etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

İsrail'in "tahliye" uyarısına da değinen Lazzarini, bu tür müdahalelerin Gazze'de yer değiştirme döngüsünü ve umutsuzluğu artırdığını belirterek acil bir ateşkes çağrısında bulundu.