Miras paylaşımında eksik pay alan kardeşler artık böyle yapacak. A'dan Z'ye yenilendi

SAKLI PAY NEDİR KİMER YARARLANABİLİR?

Saklı pay, mirasçılar arasında paylaştırılması gereken ve yasalarla güvence altına alınan bir miras payıdır. Bu pay, miras bırakan kişinin serbestçe tasarruf edemeyeceği, belirli mirasçılara ayrılmış bir kısımdır.

Çocuklar açısından değerlendirildiğinde, anne ve babalarının miraslarının yüzde 50'si saklı pay olarak kabul edilir. Bu yüzde 50'lik kısım, kesinlikle diğer mirasçılara verilemez veya başka bir kişiye devredilemez. Kalan yüzde 50'lik kısım ise miras bırakan kişinin tasarrufundadır, yani bu kısmı dilediği gibi dağıtabilir.

Saklı pay uygulaması, mirasçıların haklarını koruyarak, adaletsizliklerin önüne geçmeyi amaçlar. Bu sayede, miras paylaşımında yaşanabilecek anlaşmazlıkların ve aile içi huzursuzlukların engellenmesi hedefleniyor.

