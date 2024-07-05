Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak

BORSA REKOR KIRACAK
Öte yandan Yeşilada, daha önce de borsa için tavsiyede bulunarak büyük kazandıracak demişti.
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, son dönemde borsada yaşanan büyümeye dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.
Türk Lirası varlıklara artan ilgi ve politika faizlerinin yüzde 50'nin üzerine çıkmasıyla birlikte yatırımcıların borsaya yönelimi arttı. TL mevduat faizlerinin yüzde 60'lara ulaşmasıyla Borsa İstanbul'da hisselere olan talep de yükseldi. Son olarak borsa, 10 bin puan sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı.