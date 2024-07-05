Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert düşüşlere rağmen Yeşilada, Bitcoin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son bir ayda Bitcoin, yüzde 23 oranında değer kaybederek önemli bir düşüş yaşadı. Ancak Yeşilada, bu düşüşlere rağmen yıl sonu tahminini değiştirmedi ve Bitcoin'in yatırım aracı olarak potansiyelini sürdürdüğünü belirtti.

