Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak

Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak
Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonu rekoru beklediği yatırım aracını açıkladı.

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Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak 1

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert düşüşlere rağmen Yeşilada, Bitcoin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son bir ayda Bitcoin, yüzde 23 oranında değer kaybederek önemli bir düşüş yaşadı. Ancak Yeşilada, bu düşüşlere rağmen yıl sonu tahminini değiştirmedi ve Bitcoin'in yatırım aracı olarak potansiyelini sürdürdüğünü belirtti.

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Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak 2

Ocak ayında ABD’de Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması sonrası Bitcoin, üç aylık süreçte 69 bin dolarlık rekorunu 73 bin dolara çıkararak yükseliş kaydetmişti.

Ancak, büyük yatırımcıların satış yapmasıyla birlikte Bitcoin, son bir ayda yüzde 23 düşüşle 54 bin doların altına geriledi. Bu düşüşün temel sebebi olarak ABD seçimleri gösterildi.

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Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak 3

Bitcoin'in "halving" dönemine girmesiyle birlikte, üretim hızının düşmesi ve buna bağlı olarak fiyatının yeniden yükseleceği öngörülüyor.

Uzmanlar, bu süreçte Bitcoin'in kısa süre içinde rekor kırabileceğini belirtiyor ancak son dönemdeki sert düşüş, yatırımcılar arasında endişeye yol açtı.

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Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak 4

"YIL SONUNDA ARTACAK"

Ekonomist Atilla Yeşilada, Bitcoin ile ilgili tahminini yineleyerek yıl sonuna dikkat çekti. Yeşilada, "Kripto para yatırımlarının bireysel yatırımcılara dağılmasıyla yeni bir döneme girildi. Ben kriptoların, özellikle Bitcoin'in, yıl sonuna kadar prim yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak 5

BORSA REKOR KIRACAK

Öte yandan Yeşilada, daha önce de borsa için tavsiyede bulunarak büyük kazandıracak demişti.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, son dönemde borsada yaşanan büyümeye dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Türk Lirası varlıklara artan ilgi ve politika faizlerinin yüzde 50'nin üzerine çıkmasıyla birlikte yatırımcıların borsaya yönelimi arttı. TL mevduat faizlerinin yüzde 60'lara ulaşmasıyla Borsa İstanbul'da hisselere olan talep de yükseldi. Son olarak borsa, 10 bin puan sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı.

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Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak 6

HİSSE SENETLERİNE İLGİ BÜYÜYECEK

Atilla Yeşilada, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla birlikte sıcak para akışının süreceğini, hisse senetlerine olan ilginin artacağını ve borsaya büyük sermaye girişinin yaşanacağını öngörüyor.

Yeşilada, borsanın değerinin 12 bin puan seviyesine yükseleceğini ve sene sonuna kadar kademeli artış olarak 15 bin puana çıkacağını açıkladı.

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Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak 7

"BORSA 15 BİN PUANA ULAŞACAK"

Borsadaki hisse senetlerinde yaşanan artışlarla birlikte rekor seviyelere ulaşıldığını ifade eden Yeşilada, şu değerlendirmelerde bulundu:

Borsanın değeri şu an 12 bin puan seviyesinde, ancak yıl sonuna kadar yavaş yavaş 15 bin puana ulaşacak.

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Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak 8

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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