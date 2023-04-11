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BM'nin yardım malzemelerini çalıp pazarda sattılar

BM'nin Etiyopya'ya gönderdiği gıda yardımı malzemelerinin çalınıp pazarda satıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 16:59
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BM'nin yardım malzemeleri çalındı

BM'nin yardım malzemelerini çalıp pazarda sattılar
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Etiyopya'ya gönderdiği gıda yardımı malzemelerinin çalındığı tespit edildi. İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma konusunda BM daha önce devam eden çatışmalar sebebiyle sorun yaşadığını açıklamıştı.

WFP Etiyopya Direktörü Claude Jibidar, ülkede birlikte çalıştıkları yardım örgütlerine yazdığı mektupta, WFP'nin yardım malzemelerinin pazarlarda satıldığını ifade ederek görevini kötüye kullananların ortaya çıkarılmasını istedi.

Jibidar, bazı pazarlarda büyük ölçekte gıda satışı yapıldığını aktararak bu durumun hem itibar kaybına hem de ihtiyaç sahipleri için daha fazla kaynak ayrılmasına tehdit oluşturduğunu belirtti.

WFP Direktörü Jibidar, mektupta bu suistimale karşı acilen eyleme geçilmesi gerektiği ve insani yardım ortaklarının her türlü suistimale ilişkin sahip oldukları bilgi ve verileri paylaşmalarını istedi.

Yardımların Tigray eyaletindeki Sheraro'dan çalındığı ve malzemelerin 100 bin kişiye yetecek ölçüde olduğu ileri sürülüyor.

Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ve geçen yıl sonunda sona eren savaş, bölgede büyük bir insani dramın yaşanmasına neden olmuştu. (AA)

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