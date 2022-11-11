Böbrek hasarı konusunda kadınlara müjde

AA'nın haberine göre; ABD'de, böbrek hasarı üzerine araştırma yürütüldü. Araştırmada kadınlar ve erkekler karşılaştırıldı. Kadınların, erkeklere göre böbrek hasarını daha kolay atlatabileceği keşfedildiği bildirildi.

KADINLAR AVANTAJA SAHİP

Duke Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan çalışma, kadınların moleküler seviyede avantaja sahip olduğunu, bunun, kadınları böbrek hasarında meydana gelen bir hücre ölümü türünden koruduğunu ortaya koydu. Çalışmanın yazarı Dr. Tomokazu Souma, “Böbrek hastalıkları her yıl dünyada 850 milyondan fazla insanı etkiliyor. Dolayısıyla kadınların böbreklerinin neden kronik ve akut hasardan daha fazla korunduğunu anlamak önemli” ifadelerini kullandı.

ÇARPICI ŞEKİLDE KORUMA SAĞLIYOR

Araştırmacılar, fareler üzerinde özel bir tür genetik analiz yöntemi kullandı. Çalışma sırasında dişi olmanın, özel bir yolla ferroptoza karşı çarpıcı bir şekilde koruma sağladığı keşfedildi. Yine kadınlarda bu özel yolun çok aktif olduğu, erkeklerde ise testosteron hormonunun, bu yolun aktivitesini azalttığı, bunun da ferroptozu kolaylaştırdığı ve böbrek hasarında hücre direncini baltaladığı tespit edildi. Araştırmanın bulguları, 8 Kasım'da Cell Reports dergisinde yayınlandı.

BÖBREK HASARI TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR

Souma, bulgularının, gelecekte her iki cinsiyette böbrek hasarı tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini dile getirdi.

Çalışmada, daha önce böbrek hastalıklarında kilit rol oynadığı keşfedilen, demir ve oksidatif strese bağlı ortaya çıkan ferroptoz adlı bir çeşit hücre ölümüne odaklanıldı.