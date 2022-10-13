Eriği tuzluyorsanız eyvah. Zararını okuyunca çevrenizi uyarmaya başlayacaksınız

Yaz mevsiminin başladığının işaretlerinden biri olmasıyla dikkat çeken yeşil erik, tezgâhlara düştüğü andan itibaren gencinden yaşlısına hemen herkesin rağbet etmesiyle biliniyor. Ayrıca erik, ilkbahar ve yaz aylarında en çok tüketilen meyveler arasında da olmasıyla tanınıyor.

SAKIN TUZLA YEMEYİN!

Yeşil erik en çok tuzla birlikte tüketiliyor ancak bu alışkanlık oldukça yanlış bir alışkanlık olduğu bildirildi. Tuz ile tüketildiği zaman yeşil eriğin saymakla bitmeyen faydaları yerine vücudunuzda ödemle karşı karşıya kalabileceğiniz ve ayrıca farkında olmadan erikle birlikte tüketilen aşırı tuz tansiyonu yükseltebilir ve ayrıca böbreklere aşırı yük binmesine neden olabileceği vurgulandı.

YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI

1) Bağırsak dostu

Lifli bir meyve olan yeşil erik, bağırsakları temizleyerek daha sağlıklı bir bağırsak sistemine sahip olmanızı sağlar. Yaz günlerinde sindirimi rahatlatma görevini yeşil eriğe verebilirsiniz. Böylece mide şişliğini de önlemiş olursunuz. Yeşil erik yiyerek mide ve bağırsak hastalıkları riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

2) Enerji Kaynağı

Yeşil eriğin yapısında laktik asitleri etkisiz hale getiren mineraller ve bol vitamin vardır. Bu özelliği ile kişiye enerji vermektedir. Yorgunluğu önleyen yeşil erik, yaz aylarında tüketilen enerji deposu meyvelerden biridir.

3) Vitamin Deposu

Sıcak günlerde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamini yeşil erikten alabilirsiniz. Yeşil erikte hangi vitaminler var diye merak ediyorsanız; C ve K vitamini bolca bulunmaktadır. Bu vitaminler sayesinde kendinizi daha dinç hissedebilirsiniz.

4) Hücre Yenileyici

Yeşil erik sayesinde hücreleriniz daha hızlı yenilenmektedir. Ayrıca yaşlanmayı da erteleyen yeşil erik, yaz mevsiminde bolca tüketilmelidir. Cildin daha temiz ve canlı görünmesini sağlar. Cilt dostu olması ve cildi temizlemesi yeşil erik faydaları arasında yerini alır.

5) Zayıflatır

Fazla kiloları mazide bırakmak için yeşil erik tüketimini sıklaştırabilirsiniz. Aşırı tüketimde karın ağrısı yaşatacağı için günlük miktarı kontrol etmelisiniz. Metabolizma hızlandıran yeşil erik, kilo vermek isteyenlerin sürecini daha kolay hale getirmektedir.

6) Kan Şekerini Dengeler

Meyvelerde bulunan doğal şeker yeşil erikte de yer alır. Kan şekerini ve tansiyonu dengeleyerek gün içindeki ani şeker düşüşünü önler. Ara öğünlerde rahatlıkla yeşil erik yiyebilirsiniz.

7) Bağışıklık Sistemini Korur

Yeşil erik, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Hastalıklardan korunmak ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmak için tüketilmelidir. Bağışıklık sistemi zayıf olanların yeşil erik tüketerek kendilerini daha iyi hissettiği de bilinmektedir. Yeşil erik meyve tabaklarında C ve K vitamini kaynağı olarak yer alır.