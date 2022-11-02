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  • MasterChef Hamza’nın sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişme. iki böbreğini birden kaybetmişti

MasterChef Hamza’nın sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişme. iki böbreğini birden kaybetmişti

MasterChef 2021 sezonunda yarışan Hamza Mercimek’in böbreklerini kaybettiği ve haftada 3 gün diyalize bağlandığı ortaya çıkmıştı Annesiyle nakil konusunda uyumsuzluk yaşayan Mercimek’in yardımına kardeşi koştu ve abisi için böbrek bağışında bulundu

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 14:35
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iki böbreğini birden kaybetmişti. MasterChef Hamza’nın sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişme

MasterChef Hamza’nın sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişme. iki böbreğini birden kaybetmişti
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TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye’de geçtiğimiz günlerde eski sezon yarışmacısı Hamza Mercimek programa görüntülü olarak bağlanarak böbreklerini kaybettiğini ve böbrek nakli olacağını açıklamıştı. Mercimek’in sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

ANNESİ NAKİL İÇİN UYGUN BULUNMADI

Sevilen isim, “Yaşadığım çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlanacağımı söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ama maalesef böbreklerimi kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti” demiş, annesinin kendisine böbreğini vereceğini açıklamıştı. Ancak nakil için sıraya giren Hamza Mercimek’e annesinin rahatsızlıkları göz önünde bulundurarak nakil için uygun olmadığı belirtildi.

Annesinden böbrek alamayan Hamza Mercimek'in imdadına kardeşi koştu. Hamza Mercimek’in kardeşi Fatih abisi için böbrek bağışında bulundu.

“KARDEŞİMİN BÖBREĞİYLE HAYAT BULDUM”

Canlı yayına bağlanan yarışmacı nakilin gerçekleştiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Hastaneden yayına katılan Mercimek, “Geçtiğimiz gün 6 saat süren bir operasyon geçirdim. Kardeşimin böbreğiyle hayat buldum. Gayet iyiyim. Kasım’ın 12’sinde doğum günüm var. 1 yaşında başlamak istiyorum hayata. Gayet güzel olacak benim için” dedi.

Annesiyle böbrek uyumsuzluğunun nedenini aktaran Mercimek, “Annemin kronik evre 1 böbrek yetmezliği çıktı. Bana böbreğini veremedi çünkü verseydi o da 10-15 yıl sonra böbrek yetmezliği yaşayacaktı. Bunun üzerine kardeşim bana böbreğini verebileceğini söyledi. Tabii çok duygulandım. Hemen testleri yaptırdık. Ameliyata girdik. Şu an kardeşim de çok iyi. Allah ondan bin kere razı olsun. Onun sayesinde yeni bir hayata adım attım” şeklinde konuştu

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