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Aç karnına sadece bir kaşık koruma kalkanı oluşturuyor

Prof. Dr. Canan Karatay, “Diğer yağlara göre çok daha faydalı olan bu zeytinyağının her sabah bir kaşık aç karnına içilmesi mucize sonuçlar verir doğurur”dedi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:53
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Aç karnına içilen bir kaşık kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın şifası

Aç karnına sadece bir kaşık koruma kalkanı oluşturuyor
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'Sıvı altın' adıyla da biliniyor zeytinyağı. Yemeklere kattığı lezzet bir yana sağlığa müthiş faydaları olduğu biliniyor. Uzmanlar her defasında zeytinyağının faydalarından söz ediyor. O uzmanlardan en önde geleni ise Prof. Canan Karatay. Karatay bir kez daha zeytinyağının faydalarından söz etti ve bir yöntem söyledi. İşte o yöntem.

Zeytinyağının sadece bir kaşığı öyle hastalıklardan koruyor ki duyanlar şaşırıyor. Prof. Karatay'da zayıflamak isteyen kişilerin zeytinyağı ve zeytinyağı içeren yemekler tüketmesi gerektiğinin vurguluyor ve kıymetini "Zeytin ve zeytinyağının kıymetini bilin. Doğru yoldasınız. Zeytinyağlı yemeye devam edin, ama ekmekten, börekten vazgeçin. Zeytinyağı ve zeytinyağlı sebze yemekleri yerseniz, zayıflarsınız. Zeytinyağı yiyin, zayıflayın” diyor.

İLTİHABI YOK EDİYOR

Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip. Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önlüyor. İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Vücuttaki mevcut iltihabı azaltıyor.

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Yüzde 70 oranında doymamış yağ asidi içeren zeytinyağı, bu özelliği sayesinde kandaki kolesterol birikimini azaltıyor. Kalp dostu bir besin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ TERTEMİZ YAPIYOR

Mucizevi besin, içerdiği bileşenler sayesinde sindirim sistemini adeta tertemiz yapıyor. Bağırsaklardan yenen besinler adeta tamamen sindiriliyor.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Zeytinyağı kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor. Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; zeytinyağının asidik içeriğinin bağırsak ve rektum kanserine zemin hazırlayan faktörleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Zeytinyağı ince bağırsağı çalıştırıyor, katı yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırıyor. Sindirilen atıkların bağırsaklara geçişine de ayrıca destek sağlıyor
 

HÜCRE DUVARLARININ ADETA SIVASI

Zeytinyağı içerisindeki polifenoller sayesinde hücre duvarının oluşturulmasını destekleyici özelliği bulunuyor. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan arter duvarlarının elastikiyetini yükseltiyor.

KARACİĞERİ PIRIL PIRIL YAPIYOR

Güçlü bir antioksidan olan zeytinyağı, karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırıyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Zeytin yüksek oranda kalsiyum içeren bir besin. Zeytinyağı ise bu sayede kemikleri korur ve güçlendirir. Bu nedenle özellikle yaşlıların ve gelişme çağındaki çocukların zeytinyağı tüketmeleri kesinlikle öneriliyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırıyor. Bu sayede kilo verme kolaylaşıyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜN DÜŞMANI

Kötü kolesterol türlerinden biri olan LDL kolesterolün, pulmoner kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini arttırdığı biliniyor. Zeytinyağı içerdiği antioksidanlar sayesinde LDL kolesterolün olumsuz etkilerini aşağı seviyelere çekiyor.

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