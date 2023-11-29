Böbrek nakli olanların dikkatine

Böbrek nakli olan hastalara "ilk 6 aylık iyileşme süreci"ne dikkat edilmesi uyarısı geldi.

Hamza Özalkuş KAYNAK: AA
Böbrek nakli olanların dikkatine

Trakya Üniversitesi (TÜ) Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Aktoz, böbrek nakli olan hastaların nakilden sonraki tedavi ve takip süreçlerindeki ilk 6 aylık dönemin hasta sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Aktoz, AA muhabirine, nakil tamamlandıktan sonra takiplerin düzenli ve planlı yapılması gerektiğini söyledi. Nakli yapan merkezin standartları ve hastaya yaklaşım tarzının iyileşme sürecinde belirleyici olduğunu dile getiren Aktoz, "Hastanın beslenmesinden kullandığı ilaçlara kadar her şeyin kontrol altında olması ve titiz bir takip yapılması gerekir." dedi.


Aktoz, hastanın sağlıklı bir yaşam sürmesi için nakil başarısı kadar, nakil sonrası ilk 6 aylık sürecin de iyi geçmesi gerektiğine dikkati çekti. Nakil sonrası hastanın bir süre hastanede kaldığını ve daha sonra taburcu edildiğini anlatan Aktoz, şunları söyledi:

"Nakilden sonraki ilk 5-7 günlük periyot çok önemlidir. Burada hastanın ihtiyacına yönelik tedbirlerin alınması aktif bir tedavi süreci yürütülmesi büyük önem arz eder. Bu sürede gerekli olan tüm müdahalelerin aksatılmadan yapılması gereklidir. Daha sonraki üçüncü ve altıncı ay önemlidir. Bu takiplerin yapılması hastanın durumunun iyiye gitmesiyle daha standart bir takibe geçilebilir. Nakil olan hastalar yaşam tarzına çok dikkat etmeli. Beslenme burada önemli yer alıyor. Yediklerine, tükettiği ürünlerin tuz miktarı ve protein miktarına dikkat etmeli. Genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeli ve doktorlarının tavsiyelerine uyması gerekmektedir."

AA


Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı Spor
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı Gündem
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler Keşfet
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi Spor
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü Magazin
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu Ekonomi
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu