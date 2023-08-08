Böbrek taşıyla ilgili umutlandıran gelişme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi bünyesinde ilk defa robotik böbrek taşı kırma ameliyatı gerçekleştirildiği bildirildi.

KAYNAK: İHA
Böbrek taşıyla ilgili umutlandıran gelişme

Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, Doç. Dr. Kadir Ömür Günseren ve Doç. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek liderliğindeki ekip Bursa’da ilk defa gerçekleştirilen robotik böbrek taşı kırma ameliyatı yaptı.

ROBOTİK CERRAHİ, AMELİYATI DA TEDAVİYİ DE KOLAYLAŞTIRIYOR

Operasyonun ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, robotik cerrahi teknolojisinin böbrek taşı tedavisindeki potansiyeline dikkati çekti.

Prof. Dr. Kılıçarslan; "Bu ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, üniversitemizin tıp alanındaki yenilikçi yaklaşımını ve uzmanlığını bir kez daha kanıtladı. Robotik cerrahi, cerrahların daha hassas bir şekilde çalışmasına imkan tanıyarak hastaların tedavi sürecini iyileştiriyor. Robotik cerrahi teknolojisinin kullanıldığı ameliyat, hastalar için daha az invaziv bir tedavi seçeneği sunmanın yanı sıra, cerrahi müdahalelerin hassaslığını ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Bu yeni yöntem, hastaların daha hızlı bir şekilde iyileşmelerine yardımcı olurken, taşsızlık başarısını artırarak ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyon riskini de azaltmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.

Bu tıbbi başarının üniversitenin sağlık alanındaki yatırımlarını ve uzman kadronun kalitesinin bir yansıma olarak ön plana çıktığına işaret eden Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, hastaların daha etkili ve konforlu bir tedavi deneyimi yaşamasına imkan sağlayan robotik cerrahi teknolojisinin tıp dünyasındaki gelişmelerin bir örneği olarak dikkat çektiğini aktardı.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE TÜM SÜREÇ PLANLANDI

Doç. Dr. Kadir Ömür Günseren ise ameliyatın planlamasından uygulanmasına kadar geçen süreçle ilgili; "Ameliyat öncesi robotik cerrahi teknolojisi kullanılarak detaylı bir planlama gerçekleştirildi. Bu sayede ameliyat sırasında gereken adımlar daha önceden belirlendi ve ameliyat süreci daha verimli geçti. Hastamızın sağlığına odaklandık ve sonuçtan son derece memnun kaldık.” dedi.

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