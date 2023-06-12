Böbreklerde sorun olduğunu gösteren 5 belirti

Mynet'te yer alan habere göre; Böbrekler kandaki atık ürünlerin temizlenmesini sağlayarak sağlığımız için hayati önem taşırlar.

Günlük yaşantıda vücutta görülen farklı belirtiler çoğu zaman büyük risk taşımasa da bu belirtilerin devam etmesi tehlikeli hastalıkların uyarıcı işareti olabileceğinin altı çizildi.

Toplumda sıklıkla görülen böbrek hastalıklarının belirti erken aşamalarda önemsiz sanılarak göz ardı edilebildiği biliniyor. Ancak böbrek hastalıklarını ilerlemeden teşhis etmek ve doğru tedaviye başlamak bu hastalığı kontrol altına almanız sağlayabileceği bildirildi.

Kronik böbrek hastalığı belirtileri denildiğinde ilk akla idrara fazla gitmek ve çok susamak gelse de bilinmeyen birçok belirtinin bulunması dikkat çekti.

Hastaların birçoğu bu belirtilere neden olan kronik böbrek hastalığını son evrede fark etmektedir.

İŞTE HERKESİN BİLMESİ GEREKEN BÖBREK HASTALIĞI BELİRTİLERİ...

1- Uyku problemi yaşıyorsanız

2- Cildiniz çok kuruysa ve kaşınıyorsa

3- Sürekli geçmeyen yorgunluk hissediyorsanız

4- Ayak bilekleriniz şişiyorsa

5- Kaslarınızda kramp yaşıyorsanız