Böcek lavralarından yem üretilecek

Bakanlıktan edinilen bilgiler kapsamında, artan dünya nüfusu ve iklim değişikliği gibi sebepler küresel düzeyde alternatif yem arayışını beraberinde getirdi.

Tüm dünyada, hayvansal üretim için elzem olan yemlerde kullanılacak alternatif protein kaynaklarına olan ihtiyacın daha da artış gösterebileceği beklentisi böcek larvasından yem üretimiyle ilgili sektör oluşmaya başladı.

Bununla birlikte Bakanlık da harekete geçti ve hayvan yemleri için alternatif protein kaynağı olabilecek böcek larvaları kaynaklı yem üretimi amacıyla proje hazırlığına başladı.

Türkiye'de böcek larva üretimi sektörü olduğunda elverişsiz tarım arazilerinin değerlendirilmesi, organik atıkların bertarafının sağlanması, çevresel ayak izinin düşürülmesi, küresel ısınmaya karşı önlem alınması ve yeni istihdam alanlarının oluşması sağlanmış olacak.

Larva üretim sürecinde su tüketiminin nispeten az olması ve organik atıkların kısa sürede değerli besin bileşenlerine dönüştürebilmesi, alternatif besin kaynağı olarak biyolojik değeri yüksek kanatlı ve balık beslemede yem ham maddesi ihtiyacına fayda sağlayacak.