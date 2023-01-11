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Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan sahil güvenliğinin geri ittiği 65 kaçak göçmenin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Göçmenler kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:47
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Bodrum açıklarında geri itilen 65 göçmen Sahil Güvenlik kurtardı

Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmenin yardımına Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti..

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Ocak'ta farklı saatlerde, Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
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