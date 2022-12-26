Yunanistan'dan savaş çıkartacak hamle. Ege Denizi'ndeki 12 mil tezinden vazgeçmiyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Ülkemizin karasularını 12 mile çıkarma kararı almasını kimse engelleyemez." ifadeleriyle başlayan gerginlik, zaman içerisinde atılan adımlarla daha da büyüdü. Türkiye'nin 12 mil uyarısına meydan okurcasına, silahlandırılmaması gereken Doğu Ege Adalarını silahlandıran Yunanistan, bir de üzerine tatbikat düzenlemişti.

Görünen o ki; Yunanistan Ege'de bitmeyen gerginliği artıran bir adım daha atmaya hazırlanıyor..

12 MİL DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Yunanistan'ın Ta Nea gazetesindeki haberde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.

MART AYI İŞARET EDİLDİ

AA'nın aktardığı bilgilere göre, haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü. Öte yandan Yunanistan'ın bu isteği daha önceki yıllarda da olmuş, ancak Türkiye'nin kararlı adımlarıyla Yunanistan bu talebini geri çekmişti.

Son olarak Türkiye, Yunanistan’ın Ege’nin büyük bir kısmına hakim olmasının önüne geçmek için, 8 Haziran 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan tüm parti temsilcilerinin ortaklaşa hazırladığı bildiri ile, Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarması halinde, bu durumun savaş sebebi sayılacağını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne askeri bakımdan gerekli olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verileceğini beyan etti.

ABD ARAYA GİRMİŞTİ

1997 yılında olası bir Türk-Yunan çatışmasının engellenmesi tansiyonun düşürülmesi maksadıyla, ABD’nin girişimiyle Madrid’de yapılan NATO Zirvesi öncesinde her iki taraf bir mutabakat metni imzaladı. Bu metne göre taraflar, barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, birbirlerinin egemenliklerine saygı gösterilmesi, anlaşmazlıkların, ortak rızaya dayanarak, kuvvet kullanımı ve tehdit olmadan, barışçıl yollardan çözülmesi konularında mutabık kaldılar.