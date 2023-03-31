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Bodrum açıklarında lastik bottaki 7 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 22:24
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Bodrum açıklarında lastik bottaki 7 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bottaki 7 göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, motoru denize düşen lastik bottaki 7 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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