Bodrum Bale Festivali 20’nci yılında sanatseverleri büyüledi

Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan Bodrum Bale Festivali, 20’nci kez kapılarını açtı.

KAYNAK: DHA
Bodrum Bale Festivali 20’nci yılında sanatseverleri büyüledi

DHA'nın haberine göre; Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilen festivalin açılış temsili ‘Harem’ büyük ilgi gördü. Festivalde yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra sanatçılar da yer aldı.

‘Harem’ ile muhteşem açılış

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20’nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün ‘Harem’ isimli temsiliyle başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde yapılan açılış temsilini, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Kültür ve Turizm İl Müdür Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever izledi.

Festivalde 5 ayrı dans disiplini

Festivalin açılışında konuşan Murat Karahan, festivalin 20’nci yılını kutladıklarını belirterek, “Sanatın, kültürün ve turizmin iç içe girdiği bir yer. Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla dolu dolu bir festival oluyor. Biletlerimiz bitmek üzere, tükenmek üzere. Bu sene 20’nci yıl münasebetiyle 5 ayrı dans disiplininden eser koyduk. Sergilendiği her akşam kapalı gişe oynayan 20 yılı aşkındır sergilenen Harem balemizle başlıyoruz. İnşallah harika bir festival geçireceğiz” dedi.

Festival ‘Don Kişot’ ile sona erecek

Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerince dünya ve Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilen ve seyirciden büyük beğeni alan eserlerin yanı sıra yabancı konuk topluluğun sahneleyeceği eserin de içinde bulunduğu beş temsil sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 16-17 Ağustos’ta sahneleyeceği 'Don Kişot’ eseri ile festivalin kapanışı yapılacak.

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