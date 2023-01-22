Belediye başkanına saldırıya uğradı. O anlar kameralara yansıdı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dün gece bir restoranda yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kenttv.net'te yer alan habere göre, eşiyle birlikte Bodrum'a gelen Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ı misafir eden Başkan Aras, bir restoranda diğer masalarda bulunan Bodrumlularla selamlaştığı sırada, A.Ö. adlı şahsın önce sözlü tacizlerine ardından fiziki müdahalesine uğradı. Araya giren kişilerin müdahalesi ile durdurulan şahıs, Başkan Aras'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Geceyi nezarette geçiren A.Ö. öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. A.Ö.'nün de başkan Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aras ise, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu arada bugün, bir haber sitesinde SKANDAL!! başlığıyla yayınlanan ve "bilgisi edinildi, öğrenildi, iddia edildi" gibi muğlak cümleler eşliğinde hakkımda ortaya atılan "Aşırı alkollüyken kavga ettiğim ve karakolluk olduğum" iddiası, dün akşam Marina Yacht Klüp'te misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle didiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın; beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilerek şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir."