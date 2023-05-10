Bodrum Belediyesi'nin deprem bölgesinde başlattığı mobil kuaför hizmeti devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla Malatya’ya gönderilen Mobil Kuaför, depremzede vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi'nin deprem bölgesinde başlattığı mobil kuaför hizmeti devam ediyor

Malatya’nın çeşitli bölgelerinde mobil hizmet veren kuaförler, Malatya merkez, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Çığlık ilçelerindeki 15 mahalleye gitti. 23 günde 510 kadına ulaşarak kuaför hizmeti veren Mobil Kuaför, Malatya'nın diğer ilçe ve mahallelerini de gezecek.

TERZİHANE HİZMETİ DE SÜRÜYOR

Malatya'da konteyner kentte Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan Kadın Eli Projesi kapsamında gönüllülerin katılımıyla açılan terzihane de hizmetlerine devam ediyor. Terzihanede nevresim, yastık, çarşaf dikimleri gerçekleştirilirken, kıyafet tamiri de yapılıyor. Şimdiye kadar terzihaneden bin 300 kişi faydalandı.

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