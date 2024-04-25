Bodrum’a komşu! 150 bin liraya araziler… Yatırımcılar dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum’a komşu! 150 bin liraya araziler… Yatırımcılar dikkat
Son zamanlarda konut fiyatlarındaki artış, yatırımcıların gözünü arsa ve arazi alımlarına çevirdi. Özellikle Muğla bölgesi, bu alanda dikkat çeken lokasyonlar arasında yer alıyor.

Son zamanlarda konut fiyatlarındaki artış, yatırımcıların gözünü arsa ve arazi alımlarına çevirdi. Özellikle Muğla bölgesi, bu alanda dikkat çeken lokasyonlar arasında yer alıyor.

Yatırım danışmanı ve toprak piyasasının tanınmış ismi Aksel, 150 bin ile 750 bin TL arasında bütçesi olan yatırımcılara Muğla’daki cazip arsaları işaret etti. Aksel, arazi alımında göz önünde bulundurulması gereken kritik noktaları da paylaştı.

Emlak piyasasındaki bu hızlı değişim, vatandaşları gayrimenkul yatırımlarında yeni alternatifler aramaya itti.

Aksel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, yatırımcılara rehberlik ediyor. X hesabından, Milas ve çevre köylerinin arsa yatırımı için son yıllarda değer kazandığını belirtti. Yatırım yapmayı düşünenlere yol gösteren Aksel, bölgedeki köylerin isimlerini ve arazi alırken dikkat edilmesi gereken hususları sıralayarak, yatırımcıların bilinçlenmesine katkıda bulundu.

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