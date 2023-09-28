Bodrum'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Mobil Radarı’nın Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirlediği bildirildi. Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibinin lastik botu durdurduğu ve içindeki 25 düzensiz göçmeni yakaladığı kaydedildi.

Yunanistan unsurları itti

Açıklamada, ayrıca Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen başka bir lastik bottaki 26 düzensiz göçmenin de karaya çıkarıldığı ifade edildi. Yakalanan 51 düzensiz göçmenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.