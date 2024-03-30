Bodrum'da cinayet. Komşusunu sokak ortasında vurdu

Kaynak: İHA
Bodrum'da cinayet. Komşusunu sokak ortasında vurdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ev satışı nedeniyle husumetli olan iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'nde akşam üzeri saatlerinde meydana gelen olayda, Bayram Şimşek (81) ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu komşusu A.B. (49) arasında sokakta kavga başladı. Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, 81 yaşındaki Bayram Şimşek komşusu tarafından tüfekle vuruldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Şimşek'in yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Katil zanlısı A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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