Bodrum'da felsefe sempozyumu düzenlendi

Herodot Kültür Merkezi, bugün başlayan "Yaşam İçin Felsefe" başlıklı 'Mavi Anadolu Felsefe Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen sempozyum, 3 gün boyunca devam edecek.

Bodrum'da felsefe sempozyumu düzenlendi

ANKA'da yer alan haberde, Sempozyumun ilk gününe, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Aristoteles Felsefe Derneği Başkanı Hatice Nur Erkızan, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Muğla’nın Oinoanda Antik Kenti, tarihsel bakımdan geçmişten bugüne taşıdığı ve halen süren zengin felsefesi, kültürel, tarihsel ve bilimsel birikimi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması yönünden önem taşıyan sempozyum, insanın hem kendini hem de içinde yaşadığı topluma katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu coğrafyanın tarih boyunca felsefeden bilime, sanata birçok önemli insana ev sahipliği yapmış olduğunu dolayısıyla Bodrum’da felsefe ile ilgili bir çalışma yapılmasını çok istediğini, bu nedenle düzenlenen bu felsefe sempozyumunun kendisini çok memnun ettiğini belirtti.

Aristoteles Felsefe Derneği tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca sürecek olan sempozyuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Tansu Açık, Prof. Dr. Oktay Taftalı, Dr. Cengiz Çevik, Dr. Nilüfer Akçay, Dr. Kağan Kahveci, Hüseyin Köktürk, Alihan Şahin, Doç. Dr. Aylin Çankaya, Hasan Gençcan katıldı.

Muğla'nın İncealiler Köyü'nde bulunan Oinoanda Antik Kenti, felsefe tarihi açısından büyük bir öneme sahip. Muğlalı Diogenes tarafından kent meydanına dikilen 80 metre genişliğinde ve 3,5 metre yüksekliğindeki taş yazıtın ise felsefe tarihinde bir benzeri bulunmuyor.

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