Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Maradona'nın ruhuna 33 yıl sonra gelen Napoli hediyesini yazdı

Evet yanlış duymadınız;
33 yılın ardından
Şampiyon olmak istiyordu..
Efsane Diego Armando Maradona
Ve Gianfranco Zola gibi efsaneleri bir dönem kadrosunda barındıran Napoli için
3'üncü şampiyonluk gelecek miydi?
İpi göğüslemek için sadece 1 pun yeterliydi..
Fenerbahçe'nin eski yıldızları Kim Min-jae ve Eljif Elmas;
İlk 11'delerdi..
Rakip Udinese'deyse Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Tolgay Arsan
Yedekler arasındaydı..
Maçın hemen başlarında Giovanni Di Lorenzo'nun cılız kafa vuruşu
Udinese kalecisi Marco Silvestri'de kalırken;
17'nci dakikada ani gelişen Udinese atağında
Sol tarafta topla buluşan Nijerya asıllı İtalyan Destiny Udogie'nin pasında
Ceza sahası için hafif sol çaprazında topla buluşan Avusturya asıllı Sloven yıldız Sandi Lovric
Enfes bir sağ ayak içi plaseyle Napoli kalesine gönderdi
Kaleci Alex Meret'in solundan Napoli fileleriyle buluşan meşin yuvarlak
Ev sahibi Udinese'yi 1-0 öne geçiriyordu..
Lider Napoli şoktaydı..
Yedikleri gol sonrası toparlanmaya çalıştılar
Victor Osimhen ile Udinese kalesini yokladılar;
Kaleci Marco Silvestri bir vuruşu kurtarırken
Nijeryalı golcünün diğer kafa vuruşu az farkla auta gitti..
Udinese ise ceza sahası dışından
Golü atan Sandi Lovric ile Napoli kalesini düşündü;
Kaleci Alex Meret soluna iyi uzandı ve gole geçit vermedi..
İkinci yarının başında Udinese
Walace Souza ile tehlike yarattı;
Top auta gitti;
Gol için bastıran Napoli'deyse
Eljif Elmas'ın köşe vuruşları Udinese kalesinde tehlike yaratmaya başladı
Önce Mathias Oliveira'nın kafa vuruşu
Az farkla auta giderken;
Eljif Elmas'In kullandığı bir diğer köşe vuruşunda
Khvicha Kvaratskhelia ceza sahası dışı sol çaprazından vurdu
Kaleci Marco Silvestri'den dönen topu
Kafayla gol atamayan Victor Osimhen bu kez sağ ayağıyla tamamladı
Napoli aradığı golü buldu
Ve şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı..
Udinese toparlanmaya çalışırken Napoli kalesine gelmeye başladı
Rodrigo Becao'nun cılız vuruşunu kaleci Alex Meret kurtardı..
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti
Aksayan Tanguy Ndombele'nin yerine 65'te Piotr Zielinski'yi alırken
Hücum yönünü güçlendirmek istedi;
Başarılı da oldu..
Eljif Elmas'In pasında oyuna girer girmez pozisyon yaratan
Piotr Zielinski'nin sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Marco Silvestri kurtardı..
Udinese'nin 49 yaşındaki genç teknik Direktörü Andrea Sottil
Sandi Lovric'e golü attıran sol bek Destiny Udogie'nin yerine
Elazığspor'dan hatırladığımız Marvin Zeegelaar'ı oyuna alırken;
Golü atan Sandi Lovric'in yerine de "bizim evlat" Tolgay Arslan'ı sahaya sürdü..
Ancak 2 takım da beraberliğe oynuyor;
Gecenin finalinde Napoli 3'üncü kez şampiyon oluyordu..
Kadrosundan Galatasaraylı Dries Mertens başta olmak üzere birçok futbolcuyu gönderen Napoli
Büyük bir başarıya imza attı..
Bu zafer geçtiğimiz zaman diliminde vefat eden efsane Diego Armando Maradona'ya armağan oldu
Luciano Spalletti'nin liderliğinde tüm Napoli takımını kutluyorum..
Tansu Sarı