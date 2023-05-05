Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Maradona'nın ruhuna 33 yıl sonra gelen Napoli hediyesini yazdı

Evet yanlış duymadınız;

33 yılın ardından

Şampiyon olmak istiyordu..

Efsane Diego Armando Maradona

Ve Gianfranco Zola gibi efsaneleri bir dönem kadrosunda barındıran Napoli için

3'üncü şampiyonluk gelecek miydi?

İpi göğüslemek için sadece 1 pun yeterliydi..

Fenerbahçe'nin eski yıldızları Kim Min-jae ve Eljif Elmas;

İlk 11'delerdi..

Rakip Udinese'deyse Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Tolgay Arsan

Yedekler arasındaydı..

Maçın hemen başlarında Giovanni Di Lorenzo'nun cılız kafa vuruşu

Udinese kalecisi Marco Silvestri'de kalırken;

17'nci dakikada ani gelişen Udinese atağında

Sol tarafta topla buluşan Nijerya asıllı İtalyan Destiny Udogie'nin pasında

Ceza sahası için hafif sol çaprazında topla buluşan Avusturya asıllı Sloven yıldız Sandi Lovric

Enfes bir sağ ayak içi plaseyle Napoli kalesine gönderdi

Kaleci Alex Meret'in solundan Napoli fileleriyle buluşan meşin yuvarlak

Ev sahibi Udinese'yi 1-0 öne geçiriyordu..

Lider Napoli şoktaydı..

Yedikleri gol sonrası toparlanmaya çalıştılar

Victor Osimhen ile Udinese kalesini yokladılar;

Kaleci Marco Silvestri bir vuruşu kurtarırken

Nijeryalı golcünün diğer kafa vuruşu az farkla auta gitti..

Udinese ise ceza sahası dışından

Golü atan Sandi Lovric ile Napoli kalesini düşündü;

Kaleci Alex Meret soluna iyi uzandı ve gole geçit vermedi..

İkinci yarının başında Udinese

Walace Souza ile tehlike yarattı;

Top auta gitti;

Gol için bastıran Napoli'deyse

Eljif Elmas'ın köşe vuruşları Udinese kalesinde tehlike yaratmaya başladı

Önce Mathias Oliveira'nın kafa vuruşu

Az farkla auta giderken;

Eljif Elmas'In kullandığı bir diğer köşe vuruşunda

Khvicha Kvaratskhelia ceza sahası dışı sol çaprazından vurdu

Kaleci Marco Silvestri'den dönen topu

Kafayla gol atamayan Victor Osimhen bu kez sağ ayağıyla tamamladı

Napoli aradığı golü buldu

Ve şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı..

Udinese toparlanmaya çalışırken Napoli kalesine gelmeye başladı

Rodrigo Becao'nun cılız vuruşunu kaleci Alex Meret kurtardı..

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti

Aksayan Tanguy Ndombele'nin yerine 65'te Piotr Zielinski'yi alırken

Hücum yönünü güçlendirmek istedi;

Başarılı da oldu..

Eljif Elmas'In pasında oyuna girer girmez pozisyon yaratan

Piotr Zielinski'nin sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Marco Silvestri kurtardı..

Udinese'nin 49 yaşındaki genç teknik Direktörü Andrea Sottil

Sandi Lovric'e golü attıran sol bek Destiny Udogie'nin yerine

Elazığspor'dan hatırladığımız Marvin Zeegelaar'ı oyuna alırken;

Golü atan Sandi Lovric'in yerine de "bizim evlat" Tolgay Arslan'ı sahaya sürdü..

Ancak 2 takım da beraberliğe oynuyor;

Gecenin finalinde Napoli 3'üncü kez şampiyon oluyordu..

Kadrosundan Galatasaraylı Dries Mertens başta olmak üzere birçok futbolcuyu gönderen Napoli

Büyük bir başarıya imza attı..

Bu zafer geçtiğimiz zaman diliminde vefat eden efsane Diego Armando Maradona'ya armağan oldu

Luciano Spalletti'nin liderliğinde tüm Napoli takımını kutluyorum..

Tansu Sarı