Bodrum'da izolasyon firmasında yangın çıktı

Kaynak: İHA
Bodrum'da izolasyon firmasında yangın çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi Beylikkırlar mevkiinde faaliyet gösteren bir izolasyon firmasında yangın çıktı.

Kısa zamanda git gide büyüyen yangın, işletme bahçesindeki izolasyon malzemelerine sıçradı. Büyüyen yangın sırasında oluşan siyah dumanlar, Yarımada'nın geniş bir bölgesinden vatandaşlar tarafından görüldü.

İhbarın ardından itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri bölgeye intikal ettirildi. İşletme çalışanları, kalan malzemeleri yanmaktan kurtarabilmek için yoğun dumanın altında uzun süre çaba sarf etti.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için büyük uğraş verirken, Bodrum Belediyesi'ne ait arazözler de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı. İşletmede büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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