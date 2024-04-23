Bodrum'da kiralık villa fiyatını duyan soluğu Yunanistan'da alıyor! Ev sahipleri çıldırdı

Tatil sezonu yaklaşırken turistik yerlerde fiyatlar merak edilmeye başlandı. Özellikle Bodrum gibi gözde yerlerde konut fiyatları tavan yaptı. Geçen sezon donanımına göre aylık 200 bin TL'ye kiralanan villalar, bu sezon 1 milyon TL'ye kadar ulaşırken, tatil yapmak isteyenler farklı rotalara yöneldi.

Bodrum merkez başta olmak üzere en çok gözde yerlerden Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Ortakent mahallelerinde yer alan ultra lüks, deniz manzaralı villalarda, kiralar 90 bin TL'den başlarken, 25 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

(Cennet Koyu'nda bulunan deniz manzaralı, 350 metrekarelik 5+1 dubleks villanın kirası 25 milyon TL oldu.)

Türkbükü'nde de durum farklı değil... Helikopter pistine sahip malikanenin kira bedeli 6 milyon TL iken, Bodrum Yalıkavak'ta kiralık deniz manzaralı 3+1 tek katlı villaya ise 1 milyon 150 bin TL istendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Asel Gayrimenkul Yatırım'ın sahibi Necati Yavuz, fiyatların fahiş olduğunu dile getirerek burada art niyet olduğunu ifade etti.

Bodrum'daki gayrimenkul piyasasına denetimin şart olduğunu söyleyen Yavuz, buradan kaçanların soluğu Yunanistan'da aldığını belirtti.