Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza Konacık Atatürk Bulvarı'nda Meydana Geldi

Kaza, dün akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Turgutreis istikametine giden Eren Çırak'ın yönetimindeki 48 ALA 783 plakalı motosiklet, Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kerim Acar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yol kenarına savruldu ve park halindeki 48 V 3331 plakalı kamyonete başını çarptı. Motosiklet ise önünde seyreden 34 GYT 382 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Yaralı Çocuk Hayatını Kaybetti, Törenle Defnedilecek

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen Ali Kerim Acar, özel bir hastaneye ambulansla götürüldü. Bodrum'da yapılan tedavinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, yolda hayatını kaybetti. Cenaze, İzmir'deki bir hastanenin morguna taşındıktan sonra Bodrum'a getirilecek ve Turgutreis Akçaalan'da toprağa verilecektir.

Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Eren Çırak, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Olayın soruşturması devam etmektedir.