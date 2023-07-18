Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir motosikletin çarptığı 12 yaşındaki Ali Kerim Acar, hastaneye kaldırıldığından hayatını kaybetti. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Eren Çırak tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza Konacık Atatürk Bulvarı'nda Meydana Geldi

Kaza, dün akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Turgutreis istikametine giden Eren Çırak'ın yönetimindeki 48 ALA 783 plakalı motosiklet, Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kerim Acar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yol kenarına savruldu ve park halindeki 48 V 3331 plakalı kamyonete başını çarptı. Motosiklet ise önünde seyreden 34 GYT 382 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Yaralı Çocuk Hayatını Kaybetti, Törenle Defnedilecek

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen Ali Kerim Acar, özel bir hastaneye ambulansla götürüldü. Bodrum'da yapılan tedavinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, yolda hayatını kaybetti. Cenaze, İzmir'deki bir hastanenin morguna taşındıktan sonra Bodrum'a getirilecek ve Turgutreis Akçaalan'da toprağa verilecektir.

Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Eren Çırak, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Olayın soruşturması devam etmektedir.

Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Ankara'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Güncel
Ankara'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Galatasaray'ın kamp karnesi. Bu 8 futbolcuya dikkat Spor
Galatasaray'ın kamp karnesi. Bu 8 futbolcuya dikkat
Motosikletin çarptığı çocuk öldü Yaşam
Motosikletin çarptığı çocuk öldü
Diyarbakır’da satırlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı Güncel
Diyarbakır’da satırlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu Spor
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Verginin vergisinin ne için ödendiğini görün. Bursa'da 66 milyon TL’ye hükümet konağı Güncel
Verginin vergisinin ne için ödendiğini görün. Bursa'da 66 milyon TL’ye hükümet konağı