Bodrum'da ortalık savaş alanına döndü: Sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, araçlar hasar gördü

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçen isale hattındaki patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu. Daha önce birçok kez tekrarlandığı öğrenilen olayın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hatta gelen suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

Bodrum Belediyesi ekiplerince de çevrede temizlik çalışması başlatıldı.

Patlamanın ardından suyun bir iş yerinin önündeki malzemeleri sürüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bölgede işletmesi bulunan Naile Zırıh, bu patlamalardan bıktıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Sabah yatakta yatıyorduk, benim elemanlarım erken geliyorlar. Allah'tan ki çocukların geliş saatine denk gelmemiş. Demirler yamulmuş. Asfalt parçaları elemanların üzerine gelse can kaybı yaşanacak. Yine şükrediyoruz ama illa birinin ölmesi mi lazım. Biz de bıktık. Herkese çıktık, her kapıyı çaldık. Duymuyorlar, görmüyorlar. Bu milli servet, milli servete, devlete, millete yük. Yazıktır, günahtır. İnsanlar asfalt döküp atmaya yetişemiyor. Geçen hafta patladı. Bir haftada üç kez yol patlar mı? Ekipler bugün asfalt atacaklardı, yine patladı. Hiçbir şekilde kimseye şikayette bulunmadık, dava açmadık. Ama artık biz geçmiş olsun denilmesinden de şikayetinden de bıktık.”