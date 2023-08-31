Bodrum’da silahlı çalışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Katil zanlısını yakalamak için çalışmalar sürüyor.

KAYNAK: İHA
Bodrum’da silahlı çalışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi

Ersin O., Ardahan B., (22) ve Yiğitcan B.(22), isimli 3 arkadaş, 25 Ağustos günü Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde faaliyet gösteren bir otele tatile geldi. 27 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında 3 arkadaşın husumetlileri, Ömer Ataş (28), Mert Ali A.(17) ve Emirhan B. kiralık bir otomobille otele geldi.

Otelde husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Yaralı olarak geldiği araca giden Ömer Ataş, araçta başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olay esnasında otel ve çevresinde büyük panik yaşandı.

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) Ersin O. tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Ömer Ataş’ın katil zanlısı olduğu ifade edilen Ersin O., daha sonra aracı orada bırakıp kayıplara karıştı. Yaralı Mert A.A.(17) ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Arkadaşlarını hastaneye bırakan Ersin O.’nun Bodrum’da gardiyan olarak görev yapan Burhan C.’yi arayıp aracı hastaneden almasını istediği öğrenildi. Hastaneye gelen Burhan C. ile beraberindeki Mehmet S. ile Tarık A. jandarma ekipleri tarafından fark edilerek cinayet şüphelisine yardım etmek suçundan gözaltına alındı. Tedavileri tamamlanan Mert A.A. ile Emirhan B. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 5 kişi, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavileri devam eden Ardahan B. ile Yiğitcan B.’nin tedavileri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Katil zanlısı Ersin O.’yu yakalamak için özel bir ekip kuran jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

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