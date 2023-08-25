Bodrum'da yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Bodrum'da yangın

Akyarlar Mahallesi’nde otluk ve makilik alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangın yerine sevk edildi.

Yangın bölgesine hava unsurları da gönderildi. Karadan 10 itfaiye aracı, 5 orman arazözü, havadan 2 helikopterle yangına müdahale edildi. Söndürme Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri de destek verdi.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı Yaşam
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı
Manisa evine üç puanla döndü Spor
Manisa evine üç puanla döndü
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız Güncel
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi Spor
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor Yazarlar
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son- Yazarlar
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son-
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan Yazarlar
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan