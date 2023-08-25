Bodrum'da yangın

Akyarlar Mahallesi’nde otluk ve makilik alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangın yerine sevk edildi.

Yangın bölgesine hava unsurları da gönderildi. Karadan 10 itfaiye aracı, 5 orman arazözü, havadan 2 helikopterle yangına müdahale edildi. Söndürme Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri de destek verdi.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.