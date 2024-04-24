Bodrum'da Yunan tarafına kaçan kaçaklar yakalandı

Kaynak: DHA
Bodrum'da Yunan tarafına kaçan kaçaklar yakalandı
Muğla’da düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 23 kaçak göçmen yakalandı.

Türkiye’de sayıları milyonlar ile ifade edilen kaçak göçmenlere yönelik ülke kara suları ve sınırlarında Jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonları devam ediyor.

Son operasyon ise Bodrum’da yapıldı.

Muğla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 22 Nisan tarihinde gece saatlerinde saat 02.20’de sahil güvenliğe gelen ihbar ile ekipler harekete geçti.

Lastik bot ile Yunan tarafına geçmeye çalışan ekipler 9’u çocuk 23 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan göçmenler Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

bodrum-aciklarinda-lastik-botta-23-kacak-44408.jpg

Son Haberler
Eşine kızdı arabasını yaktı Gündem
Eşine kızdı arabasını yaktı
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu Dünya
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor Sağlık
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı Gündem
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Manchester United double yaptı Spor
Manchester United double yaptı
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret Spor
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret