Bodrum'da Yunan tarafına kaçan kaçaklar yakalandı

Türkiye’de sayıları milyonlar ile ifade edilen kaçak göçmenlere yönelik ülke kara suları ve sınırlarında Jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonları devam ediyor.

Son operasyon ise Bodrum’da yapıldı.

Muğla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 22 Nisan tarihinde gece saatlerinde saat 02.20’de sahil güvenliğe gelen ihbar ile ekipler harekete geçti.

Lastik bot ile Yunan tarafına geçmeye çalışan ekipler 9’u çocuk 23 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan göçmenler Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.