Bodrum'daki bu inşaatın arkasında kim var? Ruhsatı yokken tapu verildi. Belediye defalarca mühürledi inşaat devam etti

YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'daki bir inşaatın gizemi dikkat çekiyor. İlçenin Kumbahçe Mahallesi'ndeki kaçak inşaat hakkında filmlere konu olacak olaylar yaşandı.

Yapılaşmanın yasak olduğu sit alanında Eylül ayında çıkan yangının ardından başlayan inşaat için ruhsatı olmamasına rağmen kat irtifakı tapusu verildi.

İNŞAATI KİMSE DURDURAMADI

Mahalle sakinlerinin şikayetiyle belediye tarafından mühürlenen inşaat, buna rağmen devam etti. Zabıta ekiplerinin tekrardan çalışmaları durduğu ve Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik personelinin de mühür fekki işlemi yapılmasına rağmen söz konusu inşaatı kimse durduramadı.

İnşaat ile ilgili kaymakamlık ve CİMER'e yapılan başvurular da sonuç kaldı.

İNŞAATIN TEMELİ YOK

Belediyenin mühürlediği, planı, projesi olmayan kaçak inşaata Bodrum Tapu Müdürlüğü tarafından kat irtifakı tapusu verilmesi de bu inşaatın arkasında kim var dedirtiyor.

Bölge sakinleri yaptıkları tüm itirazlara rağmen sit alanında kaçak inşaatın sürmesinden rahatsızlıklarını dile getirirken, Aralık 2023'te başlayan kaçak inşaatın temelinin de olmadığı, bir düzleme yapılıp üstüne katların çıkıldığı öğrenildi.