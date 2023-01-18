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Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:08
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Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli

Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

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