﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
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