Manisa FK evinde Bodrumspor'u mağlup etti

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Bodrumspor atağında Cenk’in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Celal’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan Fernandes’in hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Prib’in sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

23. dakikada Hakan’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cenk’in dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

29. dakikada Üzeyir’in sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Celal istediği vuruşu yapamayınca kaleci Ömer uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

67. dakikada Bodrumspor atağında Üzeyir’in sağ kanattan ortaladığı topa savunmada Ba, son anda rakibinden önce topa müdahale ederek kornere çeldi.

70. dakikada Manisa FK atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Adem’in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

80. dakikada Kaan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Ba’nın kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda uzanarak meşin yuvarlağı elleriyle kornere çeldi.

90+3. dakikada Fernandes’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Adem’in kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda müdahale etti, pozisyonu iyi takip eden Domgjoni meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90+6. dakikada Tabla’nın sağ kanattan ortasında altıpas içerisindeki Anıl düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Maç bu skorla biterken Manisa FK puanını 36'ya çıkarırken Bodrumspor ise 41 puanda kaldı. (İHA)