Bodrumspor’dan flaş transfer. Ronaldo’yu kadrolarına kattılar

Bodrumspor, 18 yaşındaki Endonezyalı futbolcu Ronaldo Kwateh’i transfer etti.

Mevkii olarak hem sağ kanat hem de forvet olarak oynayan Kwateh, Bondrumspor ile 2025’e kadar bir sözleşme imzaladı. Oyuncunun eski kulübü olan Madura United FC, sosyal medyadan yaptığı açıklamada oyuncunun Avrupa’da tecrübe kazanmasının önemli olduğu vurgulandı. Genç oyuncu, güncel olarak Endonezya U23 Milli Takımı’nda forma giyiyor.

Ronaldo aynı zamanda ülkemizde top koşturacak ilk Endonezyalı futbolcu olarak da tarihe geçecek.