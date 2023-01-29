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Bodrum'u Aminu Umar kurtardı

Aminu Umar Bodrumspor'u bir kez daha ipten aldı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 16:18
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Bodrumspor, 89'da güldü

Bodrum'u Aminu Umar kurtardı
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1. Lig'de Adanaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Ege ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bodrumspor'un gollerini 21. dakikada penaltıdan Kenan Özer ve 89. dakikada Aminu Umar kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 61. dakikada Lamin Jallow'dan geldi. 
Bu sonucun ardından Bodrumspor ise 38 puana ulaştı. Adanaspor ise 22 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Adanaspor, Altay'a konuk olacak. Bodrumspor, Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

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